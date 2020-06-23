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Aktüel

Adana'da 5 gün önce baraj gölüne atlayan kişinin cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-23 17:04:11 -
Adana'da 5 gün önce baraj gölüne atlayan kişinin cesedi bulundu

ADANA (AA) - Adana'da, 5 gün önce Seyhan Baraj Gölü'ne atladıktan sonra suda kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Çatalan Köprüsü'nden 18 Haziran'da atladığı gölde kaybolan Alaaddin Seyhan'ı (27) arama çalışmalarına sualtı polisleri devam etti.

Atladığı bölgenin yakınlarında bulunan Seyhan'ın cesedi, ekiplerce sudan çıkarıldı.

Gencin cesedinin bulunduğunu öğrenen yakınları gittikleri olay yerinde gözyaşı döktü.

Ceset, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çatalan Köprüsü'nden 18 Haziran'da bir kişinin Seyhan Baraj Gölü'ne atladığını gören vatandaşlar durumu polise haber vermiş, sualtı ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

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