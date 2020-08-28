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Aktüel Adana polisinden 3 yaşındaki Ömer'e sürpriz doğum günü kutlaması
Aktüel

Adana polisinden 3 yaşındaki Ömer'e sürpriz doğum günü kutlaması

Yeniakit Publisher
2020-08-28 10:04:36 -
Adana polisinden 3 yaşındaki Ömer'e sürpriz doğum günü kutlaması

ADANA (AA) - Adana'da salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı dönemde devriye gezen polislerden korkan 3 yaşındaki Ömer El'e, Toplum Destekli Polislik ekiplerince sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Salgın döneminde polisten korkmaya başlayan ve ekip görünce eve saklanan Ömer'in annesi Fatma El, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak Ömer'in 3'üncü yaş gününe polisleri davet etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri, Ömer El'in ailesinin evine gelerek Ömer'e sürpriz yaptı.

Karşısında polisleri görünce şaşıran Ömer'e çeşitli hediyeler ile polis üniforması, şapkası ve polis kimliği armağan edildi.

Daha sonra Ömer ve polisler birlikte pastadaki mumları söndürdü.

Fatma El, gazetecilere Ömer'in korkusunu yenmesi için doğum gününe polisleri davet ettiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Oğlum sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde, devriye geçen ekip otolarının çalan sirenlerinden çok korkuyordu. Televizyonlarda sokakta oynayan çocukların polisi görünce kaçması onu çok etkiledi. Bizde aile olarak, oğlumuzun doğum gününde 112 ihbar hattını arayarak bu durumu anlattık. Ekipler bizi kırmadı, hediyeler getirerek Ömer'le sohbet ettiler. Unutulmayacak bir gün yaşadık. Umarım, Ömer artık polislerden korkmayacak."

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