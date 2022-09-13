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Yerel Adana polisi iki kardeşe sahip çıktı
Yerel

Adana polisi iki kardeşe sahip çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, 15 Temmuz’da geçirdikleri trafik kazasında anne ve babasını kaybeden Mustafa ve Mehmet Ali Öveç kardeşleri, okulun ilk gününde yalnız bırakmadı.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 11:25:00 -
Adana polisi iki kardeşe sahip çıktı

Bedensel engelli Mustafa Öveç ile kardeşi Mehmet Ali Öveç, ekip aracıyla evlerinden alınarak Atatürk Ortaokulu’na götürüldü. Polislerin okulda da eşlik ettiği tekerlekli sandalye kullanan Mustafa Öveç ile kardeşi Mehmet Ali Öveç, öğrencilerin ve öğretmenlerin alkışlarıyla sınıfa girdi. Trafik kazasından yaralı kurtulan 13 yaşındaki Mustafa Öveç, gazetecilere, “Allah devletimize zeval vermesin, herkesten Allah razı olsun. Diğer çocukları anne ve babalarıyla görünce çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok” dedi.

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