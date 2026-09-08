Adana Kozan'daki orman yangınında 40 ev tahliye edildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana Valiliği, Enizçakırı Mahallesi'ndeki yangına 3 uçak, 9 helikopter ve 112 araçla müdahale edildiğini, üç ayrı yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde gece başlayan orman yangını sürüyor. Adana Valiliği, mahallede 40 evin tahliye edildiğini, alevlere havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü açıkladı.
Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi'nde gece başlayan orman yangınına 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 TOMA, 55 arazöz ve 14 su tankeriyle müdahale edilmektedir."
Açıklamada, bu araçların yanı sıra 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi, 2 itfaiye ve 15 diğer araç olmak üzere toplam 112 araç ve 476 personelin yangın bölgesinde müdahaleyi sürdürdüğü kaydedildi.
Karaisalı, Feke ve Düzağaç'taki yangınlar kontrol altına alındı
Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi, Feke ilçesi Mansurlu Mahallesi ve Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi Dağılcak mevkiinde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı, bu yangınlarda toplam 132 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.