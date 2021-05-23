Adana karpuzu üreticisini sevindirdi

Tadı, rengi ve aromasıyla bilinen, Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen yıl coğrafi işaret tescil belgesi verilen Adana karpuzunun, Karataş ilçesindeki tarlalarda hasadı sürüyor. Akdeniz ile Akyatan Lagünü arasında kalan kumluk alanda yetiştirilen Türkiye’nin erkenci karpuzları için çiftçiler yoğun mesai yapıyor. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Türkiye’nin dünyada Çin’den sonra en büyük ikinci karpuz üreticisi olduğuna dikkati çekti. Doğru, “Geçen yıl 120 bin dekar alanda karpuz ekiliydi. Bu sene 110 bin dekar alanda karpuz ekimi var. 745 bin ton civarında da rekolte bekliyoruz” dedi.