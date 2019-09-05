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Adana dünya pazarında

Adana Ticaret Odası (ATO) üyesi 29 firma, Polonya’nın Poznan şehrinde düzenlenen "Fashion Fair" (Moda Fuarına) katıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:47
Adana dünya pazarında

Adana Ticaret Odası (ATO) üyesi 29 firma, Polonya’nın Poznan şehrinde düzenlenen "Fashion Fair" (Moda Fuarına) katıldı.


ATO Başkanı Atila Menevşe, 10’u ayakkabı, 19’u da konfeksiyon sektöründen olmak üzere toplam 29 üyenin Moda Fuarında stant açtığını belirterek, "Fuarın hazırlık aşamasında yerli firmalarımızın ihracatına daha fazla katkı sağlama vizyonuyla çalışmalarımızı yürüttük. Fuar süreci zarfında attığımız adımların olumlu sonuçlarını tüm katılımcı markalarımızla birlikte yaşadık. Birçok yabancı markayla Türkiye üreticilerimizi aynı masada bir araya getirmiş olmak ayrı bir onur. İhracatçı firmalarımızın hayata geçirdikleri yeni anlaşmaların meyvesini önümüzdeki süreçte toplayacaklarına inanıyoruz. Katılımcılarımızın fuar süresince duydukları memnuniyeti dile getirmeleri ve milyon dolar değerinde bağlantılara imza attıkları bilgisini bizlerle paylaşmaları, bizler için zorlu koşturma ve çalışmalarımızın en büyük meyvesidir. Bu güzel başarıda rol almanın mutluluğu bizler için paha biçilemez" dedi.


Artık dünyanın küçüldüğünü ve pazarlara ulaşmanın artık daha kolay olduğunu ifade eden Menevşe, "İç pazarla yetinmeyerek, ülkemizin ihracatına katkı sunmak zorundayız. Önümüzdeki yıllarda ihracatta Türkiye çok büyük adımlar atmış olacak. Hep birlikte başarı hikayelerimizin sayılarını çoğaltacağız. Bütün bunları yaparken elbette dünyaya kapalı bir ülke olarak değil, dünyaya açık, küresel şirketlerin hedeflerini ülkemizin hedefleriyle buluşturduğumuz projeler yürüten bir ülke olarak yapacağız’’ diye konuştu.


Moda Fuarına refakat eden ve fuar hakkında bilgi aktaran ATO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Alıravcı ve ATO Tekstil Danışmanı Mehmet Savatlı da, ’’Odamızın 2019 yılı ihracatı destek programları kapsamında ayakkabı ve tekstil gruplarımızın hedef ülkelerinden biri olarak belirlenen Polonya’da Mayıs ayında ön inceleme gezisi yaptık. Bu gezi sonrası, Odamız Yönetimi Polonya’nın Poznan şehrindeyılda bir defa düzenlenen “Fashion Fair”e üyelerimizin katılımı için stant kiralamaya karar verdi. 10’u ayakkabı, 19’u da konfeksiyon sektöründen olmak üzere toplam 29 üyemize bizlerin refakatinde 27-28 Ağustos tarihlerinde Poznan’da ürünlerini sergilediler. Firmalarımızın ürünleri oldukça yoğun ilgi görürken, yapılan birebir müşteri görüşmeleri neticesinde yaklaşık 500.000 Dolar tutarındahızlı sipariş alınırken, 2.000.000 Dolar tutarında kısa ve orta vadeli bağlantılar yapıldı’’ açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:47
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