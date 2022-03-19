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Spor Adana Demirspor, Başakşehir'i devirdi
Spor

Adana Demirspor, Başakşehir'i devirdi

Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan 2-1'lik sonuçla Mavi Şimşekler oldu. Adana Demirspor'un gollerini Tayyip Talha Sanuç ve Bjarnason kaydetti. Başakşehir'in tek golünü ise Danijel Aleksic attı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 18:03:00 -
Adana Demirspor, Başakşehir'i devirdi

Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan 2-1'lik sonuçla Mavi Şimşekler oldu. Adana Demirspor'un gollerini Tayyip Talha Sanuç ve Bjarnason kaydetti. Başakşehir'in tek golünü ise Danijel Aleksic attı.

Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, evinde Başakşehir'i ağırladı.

Ev sahibi ekip maça, Muriç, Svensson, Tayyip, Samet, Alper, Gökhan, Stambouli, Akintola, Yunus, Vargas ve Assombalonga 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Volkan, Şener, Duarte, Youssouf, Lima, Berkay, Salih, Chadli, Deniz, Trezeguet ve Okaka 11'iyle sahada yer aldı.

Zorlu mücadelede Adana Demirspor, 38. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un golüyle 1-0 öne geçti.

Bu gole cevap 48'de Danijel Aleksic ile geldi.

Mavi Şimşekler'de 80. dakikada sahneye çıkan Birkir Bjarnason takımını 2-1 öne geçirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Adana Demirspor, Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Adana Demirspor, 48 puanla 5. sıraya yükselirken, Başakşehir ise 47 puanla 6. sırada yer aldı.

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