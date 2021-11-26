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Spor Adana Demir-Kasımpaşa maçı kaç kaç?
Spor

Adana Demir-Kasımpaşa maçı kaç kaç?

Adana Demir Kasımpaşa maçı ne oldu? Süper Lig'in 14.haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Futbolseverler maçın kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı. Adana Demir-Kasımpaşa maç sonucu

Yeniakit Publisher
2021-11-26 23:10:00 -
Adana Demir-Kasımpaşa maçı kaç kaç?

Süper Lig'de 14.hafta 26 Kasım Cuma akşamı oynana iki maçla başladı. Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Adana Demir-Kasımpaşa maçı kaç kaç?

Adana Demirspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Adana Demirspor'da Yunus Akgün'ün ortasında ceza sahası içinde Assombalonga'nın kafa vuruşunda top, kaleci Harun Tekin'de kaldı.

8. dakikada Adana Demirspor'da Vargas'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top üstten dışarı çıktı.

9. dakikada Adana Demirspor'da Vargas'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

43. dakikada topla ceza sahasına giren Assombalonga, hakimiyetini yitirince kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağa sahip oldu.

45. dakikada topla ceza sahasına giren Vargas'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.

45+1. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Jorgensen'e savunma müdahale etti. Savunmadan seken topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

50. dakikada Adana Demirspor'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında Vargas'ın ortasında ön direkte Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda top, üst direğe çarparak dışarı çıktı.

54. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında kale sahası içinde Jorgensen'in kafa vuruşunda top, kaleci Muric'te kaldı.

62. dakikada sağ çaprazdan Akintola'nın sert şutunda, kaleci Harun Tekin topu uzaklaştırdı.

67. dakikada Rassoul'ın sol kanattan yerden ortasında ön direkte topla buluşan Assombalonga'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

78. dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda top, savunmadan döndü.

86. dakikada ceza sahası dışında topu kontrol eden Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı çıktı.

87. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Umut Bozok, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Umut Bozok'un vuruşunda, kaleci Muric topu ayaklarıyla kornere çeldi.

Karşılaşma, golsüz sona erdi.

 

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