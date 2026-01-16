  • İSTANBUL
Gündem "Adamın Hayatı Yalan!" Ali Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu'na Sert Salvolar
Gündem

"Adamın Hayatı Yalan!" Ali Karahasanoğlu'ndan İmamoğlu'na Sert Salvolar

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya

Akit TV ekranlarında gündemi sarsan açıklamalarda bulunan Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyaset tarzını ve son dönemdeki iddiaları sert bir dille eleştirdi. Karahasanoğlu, İmamoğlu için "Hayatı yalan" ifadelerini kullanarak, diploma tartışmalarından PR çalışmalarına kadar birçok konuyu masaya yatırdı.

Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun eğitim hayatı ve kariyerine dair süregelen tartışmalara değinerek şunları kaydetti:

"Adamın hayatı yalan. Diploması yalan, yatay geçişi yalan, yüksek lisansı yalan! Ekrem İmamoğlu 'İstanbullular için çalışıyoruz' derken acaba yalan söylediğini bunlarla da anlayabiliyor muyuz diye, bunlarda yan deliller olabilir."

"Pazardaki Tartışma Senaryo, Gazeteci Azarlaması Planlı!"

İmamoğlu'nun kamuoyuna yansıyan tartışmalarının doğal olmadığını savunan Karahasanoğlu, SÖZCÜ TV'de yaşanan moderatör azarlama olayına da dikkat çekti:

"Çarşıda pazarda bir hanımefendiyle yaptığı tartışma; hikaye, senaryo... Hatta SÖZCÜ TV'ye çıkıp 'Bak iki oldu, üçüncüsü olmasın' dercesine o SÖZCÜ TV'nin moderatörünü azarlaması dahi bazılarına göre belli bir planın uygulaması olabilir."

Jet Partisi İddialarına Mercek

Programda ayrıca sosyal medyada ve bazı mecralarda yer alan "uyuşturucu partili jet gezisi" iddialarına da değinildi. Karahasanoğlu, bu konudaki iddianame süreçlerini yakından takip ettiklerini belirterek, İmamoğlu ve çevresine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

