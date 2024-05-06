Adam bu sefer sanki haklı! Kerem maç çıkışında fırçayı bastı
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu Sivasspor maçı sonrası isyan etti.
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu Sivasspor maçı sonrası isyan etti. Sivaspor’u 6-1 yenen Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu maç sonunda basın mensuplarına tepki gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde evleneceğine dair haberler çıkan Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası Rams Park Stadı’nın çıkışında bekleyen gazetecilere “Saçma sapan haberler yapıyorsunuz” diye sitem etti.
TİMUR ‘AİLE BAKANI OLACAK’ DEMİŞTİ
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Youtube kanalında Kerem Aktürkoğlu’nun evleneceği imasında bulunarak, “Aile Bakanı olacak” demişti.