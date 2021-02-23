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Ekonomi Adalet Bakanlığı personel alımında istenilen Güvenlik Soruşturması Formu nedir?
Ekonomi

Adalet Bakanlığı personel alımında istenilen Güvenlik Soruşturması Formu nedir?

Adalet Bakanlığı personel alımı için yayımlanan ilanda başvuru süreci başlatıldı. Başvuru esnasında adaylardan istenilen Güvenlik Soruşturması Formunun ne olduğu merak konusu oldu. Adaylar, başvuruda bulunabilmek için güvenlik soruşturması formunu doldurup sisteme yüklemeleri gerekir. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımında istenilen Güvenlik Soruşturması Formu nedir?

Yeniakit Publisher
2021-02-23 14:28:00 -
Adalet Bakanlığı personel alımında istenilen Güvenlik Soruşturması Formu nedir?

Adalet Bakanlığı 2021 yılı personel alımı ilanını duyurdu. Yayımlanan ilan için başvuru süreci başlatıldı. Adaylar, başvuruda bulunabilmek için güvenlik soruşturması formunu doldurup sisteme yüklemeleri gerekir. Adalet Bakanlığı personel alımında istenilen Güvenlik Soruşturması Formu nedir?

Adalet Bakanlığı kamu personeli alımı için ilan duyuruldu. Söz konusu personel alımı için başvuru işlemleri internet üzerinden, e devlet kapısından alınmakta. Adayların başvuru esnasında karşılarına çıkan güvenlik soruşturması formunun ne olduğu merak ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımında istenilen Güvenlik Soruşturması Formu nedir?

Güvenlik Soruşturması Formu nedir?

Adayların kişisel ve aile bilgilerinin istendiği bir form olan Güvenlik soruşturması formu, memurluğa girişte yapılacak güvenlik taraması için gereken bir formdur. Adayların başvuru esnasında e-Devlet sistemine bunu yüklemeleri gerekir.

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