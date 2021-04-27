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Ekonomi Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları
Ekonomi

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 12 Mart’ta tamamlandı. Başvuru yapanlar ise sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 12:01:00 -
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusunda bulunanlar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuç ekranı

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 12 Mart 2021’de tamamlandı. Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı, nisan ayı içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Bir önceki alımlarda sonuçlar iki hafta içinde yayımlanmıştı. Uygulamalı ve sözlü sınava katılmaya hak kazananlar için sınav yeri, tarihi ve önemli bilgiler Adalet Bakanlığı resmi sitesinden duyurulacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ile Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre; 3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi, 700 sözleşmeli mübaşir, 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 110 sözleşmeli şoför, 25 sözleşmeli aşçı 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 5 bin 75 personel istihdam edilecek.

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