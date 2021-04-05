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Ekonomi Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu alım şartları neler?
Ekonomi

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu alım şartları neler?

Adalet Bakanlığı personel alımı 2021başvuru. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli Laborant, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen ve destek personeli alımı yapıyor. Peki, personel alımı için kadrolara göre istenilen şartlar nelerdir? Başvurular nereye ve nasıl yapılacak? Hangi illerde ki Adliye kurumlarına personel alınacak? İşte tüm detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-04-05 13:25:00 - 2021-04-05 13:25:55
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu alım şartları neler?

Adalet Bakanlığı bugün yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na (ATK) 18 Diğer Teknik Hizmet Personeli(Kimyager), 24 Laborant, 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Teknisyen ve 4 Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için ATK Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu alım şartları neler?

 Adalet Bakanlığı personel alımı başvur şartları nelerdir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 22 Nisan 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

Güvenlik Görevlisi pozisyonu için merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak.(01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu alım şartları neler? Başvurular Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adalet Bakanlığı personel alımı başvurular 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayıp, 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.

Adalet Bakanlığı personel alım ilan detayları için tıklayın 

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