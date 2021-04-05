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Ekonomi Adalet Bakanlığı CTE başvuru sonuçları 2021 Adalet Bakanlığı CTE sonuç sorgulama
Ekonomi

Adalet Bakanlığı CTE başvuru sonuçları 2021 Adalet Bakanlığı CTE sonuç sorgulama

Adalet Bakanlığı KPSS puanına göre yazılı ve sözlü sınavına göre, 3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi, 700 sözleşmeli mübaşir, 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 110 sözleşmeli şoför, 25 sözleşmeli aşçı 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 5 bin 75 personel alımı yapacağını açıklamıştı. Başvuruların mart sonunda sona ermesiyle birlikte şimdi gözler Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarında. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 14:59:00 -
Adalet Bakanlığı CTE başvuru sonuçları 2021 Adalet Bakanlığı CTE sonuç sorgulama

Adalet Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan 4 bin 918 infaz ve koruma memuru alımı için başvurular Mart ayında sona ermişti. Adalet Bakanlığı CTE personel alımı için başvuruda bulunanlar Adalet Bakanlığı CTE sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularını sormakta.a İşte Adalet Bakanlığı CTE İnfaz Koruma memuru alımı sonuçları hakkındaki haberin detayları.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre; 3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi, 700 sözleşmeli mübaşir, 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 110 sözleşmeli şoför, 25 sözleşmeli aşçı 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 5 bin 75 personel alımı gerçekleştirilecek. 

Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için başvurular 12 Mart'ta sona erdi. Bir önceki alımlarda Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları 2 haftalık bir sürecin ardından adaylarla paylaşılmıştı. Bu nedenle sonuçların 3 Nisan 2021 tarihine kadar olan sürede açıklanacağı düşünülüyor.

CTE personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada şunları dile getirmişti: “Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.” 

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