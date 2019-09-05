Adalet Bakanlığı alımları | Adli Tıp Kurumu memur alımı 2019

Adalet Bakanlığı Adli Tıp kurumu (ATK) personel alımı yayınladı. Adli Tıp Kurumu alımı için başvuru yapacaklar, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu başvuruları ne zaman, Adli Tıp Kurumu alım başvuru şartları neler? sorusunun cevabını merak ediyor. Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alım ilanına göre, bitolog, kimyager, büro personeli, teknisyen, hizmetli, şoför, hemşire, laborant, infaz ve koruma memuru (İKM), sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni olmak üzere 57 memur alımı yapacağını ilanla duyurdu. Adalet Bakanlığı alım Adli Tıp Kurumu alım başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı alımları ne zaman? İşte Adli Tıp Kurumu personel alımı 2019 ilan detayları.

Son dakika gelişmesi: Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. Adalet Bakanlığı alımları 2019 ne zaman? Adli Tıp Kurumu 57 kişilik boş kadro ile kamu personeli alımı gerçekleştirecek. 4 bitolog, 9 kimyager, 3 büro Personeli, 6 hizmetli, 3 şoför, 2 teknisyen, 2 hemşire, 3 laborant, 3 infaz ve koruma memuru, 21 sağlık teknikeri ve 1 sağlık teknisyeni olmak üzere 57 memur alımı yapacak.

Adli Tıp Kurumu alımlar bazı nitelikler doğrultusunda yapılacak olup, En az lise mezunu olan adaylar başvuru yapabilecekler. Bu yönde adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavından lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı aranacak. Adaylar başvurularına 26 Ağustos 2019 günü saat 10:00'da başlayıp, 06 Eylül 2019 günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.

Adalet Bakanlığı alım Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alım duyurusu

1) Adli Tıp Kurumu Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; EK-1’deki listede yeri, unvanı ve nitelikleri belirtilen toplamda 57 sözleşmeli pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır.

2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2018 yılı KPSS’ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 5 ve 6’ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere Biyolog, Diğer Teknik Hizmetler Personeli (Kimyager), Büro Personeli, Destek Personeli, Teknisyen, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknikeri ve Diğer sağlık Personeli (Sağlık Teknisyeni) pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı, İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve Ek-1 tabloda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Genel şartlar

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 06 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı (KPSS-2018) yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. ( 01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için, merkezi sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.).

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son müracaat tarihi itibarıyla istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonu için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Başvuru yeri ve şekli

Başvurular Adli Tıp Kurumu’nun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.

Adaylar her bir sözleşmeli pozisyon ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla pozisyon ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmayacaktır.

Başvuru tarihi

Başvurular 26 Ağustos 2019 günü saat 10:00'da başlayıp, 06 Eylül 2019 günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.

Başvuruların değerlendirilmesi

Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSS P3, KPSS P93 veya KPSS P94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralamaları yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda Biyolog, Diğer Teknik Hizmetler Personeli (Kimyager), Büro Personeli, Destek Personeli, Teknisyen, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknikeri ve Diğer sağlık Personeli (Sağlık Teknisyeni) pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı, İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.