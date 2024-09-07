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Gündem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Engin Polat açıklaması
Gündem

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Engin Polat açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-09-07 18:38:00 -
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Engin Polat açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir gazetecinin kara para aklama ve vergi kaçırmakla suçlanan Engin Polat'ın tahliyesi hakkında sorduğu bir soruya, 'Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmiyor' şeklinde cevap verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarının satır başları şöyle:

(Engin Polat'ın tahliyesi) Cumhuriyet Savcılarımız itiraz etmiştir. Değerlendirecek olan hakimlerdir. Dışarıdan biz dosyadaki delilleri değerlendirme imkanımız olamaz. O nedenle görülmekte olan bir davada yargı en doğru kararı verir. Toplum vicdanını rahatlatacak bir karara ulaşır. Yargı mensuplarımıza güvenelim. Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmiyor

(İmamoğlu'nun yargıya parmak sallama polemiği) Bunlar eski Türkiye'den manzaralardır.

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