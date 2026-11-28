SPK’den 55,3 milyon liralık ceza ve 116 kişiye işlem yasağı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sermaye Piyasası Kurulu, 27 Kasım tarihli bülteninde 3 gerçek ve 7 tüzel kişiye toplam 55 milyon 345 bin 53 lira idari para cezası verdiğini duyurdu. Kurul, 107 gerçek kişi ile 9 tüzel kişiye de işlem yasağı getirdi.
Bültende 106 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, 49 kişinin lisansının iptal edilmesine ve bir bankanın sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik kararlar da yer aldı. Suç duyurusu, işlem yasağı ve lisans iptali kararlarının aynı kişileri kapsayıp kapsamadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Kurul, 49 gerçek kişinin lisansının iptal edilmesine ve bir bankanın sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulması yönünde karar aldı.
SPK, 2 şirketin toplam 293 milyon 625 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay verdi.
Kurul, 3 şirketin toplam 12 milyar 400 milyon lira tutarında borçlanma tavanı içeren ihraç belgesini onaylarken bir aracı kurumun faaliyet izni başvurusunu olumlu karşıladı.
SPK, ayrıca bir şirketin paylarına ilişkin hazırlanan pay satış bilgi formunun ve 2 gayrimenkul fonunun katılma paylarına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerine olumlu yanıt verdi.