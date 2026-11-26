Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Gürlek, "Ödeme yaptı diye soruşturmadan kurtulacağı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

İşte Gürlek'in konuyla ilgili açıklamaları:

"Bir şahsın borcunu ödemesi, yani geri dönüşüm hesabına borcunu ödemesi ve akabinde yargı sürecinin kararıyla tahliye olması bu şahsın hukuken artık sorumlu olmayacağı anlamına gelmez. Elbette bu cezai soruşturma -az önce de söyledim ben size tekrardan- elbette cezai soruşturma yapılabilir. Burada şirketler hakkında da bakın TMSF gönüllü iade bünyesine her gün günlük olarak ödemeler yapılıyor. Bize akşamları liste geliyor. Listeye göre biz ödeme yapan şirketlerin ya da şahısların hesaplarının blokelerini kaldırıyoruz. Ama bu, ödeme yaptı diye soruşturmadan kurtulacağı anlamına gelmiyor. Ben bunun altını tekrardan çizmek istiyorum. Burada iddianame en kısa sürede yazılmayı ümit ediyoruz ama kesinlikle bu yargı mercilerinin, iddia makamının görevi. Birden fazla elbette örgütlü suç olduğu için örgüt vardır. Tera, Pusula vesaire diğer örgütlerle ilgili. Burada ana omurgamız hemen hemen açığa çıktı. Yani buradaki ana oyuncular, ana karakterler açığa çıktı. Bunlarla ilgili elbette şirketteki çalışanlar, muhasebeciler ya da işte yöneticiler itirafçı oluyor. O itirafçı beyanlarına göre soruşturma derinleştiriliyor, kaçırılan paraları getirmeye çalışıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar, inşallah sorulara cevap verilmiştir."