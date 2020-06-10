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Aktüel

Adalet Bakanı Gül'den görevde yükselme sınavı açıklaması:

"Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini 5 Eylül 2020 olarak belirledik"

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:35:04 -
Adalet Bakanı Gül'den görevde yükselme sınavı açıklaması:

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının 5 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli çalışma arkadaşlarıma iyi bir haber vermek istiyorum. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini 5 Eylül 2020 olarak belirledik. Detaylı bilgilendirmeyi ilerleyen günlerde yapacağız. Sınava girecek olanlara şimdiden başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

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