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Aktüel

Adalet Bakanı Gül, TBB Başkanı Feyzioğlu ve bazı baro başkanlarıyla görüştü

Bakan Abdulhamit Gül'ün TBMM'nin gündemine barolarla ilgili netleşmiş bir kanun değişikliği teklifinin henüz gelmediğini, baroların ve avukatlık mesleğinin saygınlığını artırmak için ne gerekiyorsa yapılacağını vurguladığı toplantıda baro başkanları da baroların yapısına ilişkin kamuoyundaki tartışmalarla ilgili görüşlerini paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:57:04 -
Adalet Bakanı Gül, TBB Başkanı Feyzioğlu ve bazı baro başkanlarıyla görüştü

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve bazı baro başkanlarıyla bir araya geldi.

Alınan bilgiye göre, toplantıya 80 baroyu temsilen Aksaray, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Amasya, Çorum, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Zonguldak, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ barolarının başkanları katıldı.

Adalet Bakanı Gül, toplantının açılışında yaptığı konuşmada TBMM'nin gündemine barolarla ilgili netleşmiş bir kanun değişikliği teklifinin henüz gelmediğini, baroların ve avukatlık mesleğinin saygınlığını artırmak için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Yaklaşık üç saat süren toplantıda baro başkanları da baroların yapısına ilişkin kamuoyundaki tartışmalarla ilgili görüşlerini paylaştı.

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