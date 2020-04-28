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Aktüel

Adalet Bakanı Gül: Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır

Adalet Bakanı Gül, "Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır." dedi.

2020-04-28 15:26:00 -
Adalet Bakanı Gül: Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır

Adalet Bakanı Gül, "Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulunuyor.

 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu

Bakan Gül, "4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi." ifadelerini kullandı.

 

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