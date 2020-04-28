Adalet Bakanı Gül: Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır
Adalet Bakanı Gül, "Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır." dedi.
Adalet Bakanı Gül, "Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır." dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulunuyor.
120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu
Bakan Gül, "4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi." ifadelerini kullandı.