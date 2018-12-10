Adalar'dan İstanbul Havalimanına nasıl gidilir?

İstanbul Adalar'dan havalimanına nasıl gidilir, Atatürk Havalimanı’nın kapatılacak olmasıyla birlikte 1 Ocak’tan itibaren uçuşların İstanbul yeni havalimanından yapılacak. Bundan dolayı da yolcular yeni İstanbul Havalimanı'na ulaşımın nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte Adalar'dan yeni İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir sorusunun cevabı...

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren tüm uçuşlar artık yeni İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak. Atatürk Havalimanı’nın taşınacak olmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’na gidecek olan yolcular, Adalar'dan 3. havalimanına nasıl gidilir? 3. havalimanı nasıl gidilir? Metrobüsle İstanbul Havalimanına nasıl gidilir? Metro ile yeni İstanbul Havalimanına nasıl gidir? Taranvayla 3. Havalimanına (İstanbul yeni Havalimanı) nasıl gidilir? Adalar'dan İstanbul Havalimanı kaç dk sürer? gibi sorular en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. Bizlerde yolcuların bulundukları yerden İstanbul Havalimanı'na daha kolay ulaşmasını sağlayacak otobüs güzergahlarını derleyip haberleştirdik.

Adalar'dan İstanbul havalimanına nasıl giderim? Havaalanına en kolay nasıl giderim? Türkiye’nin dev projeleri arasında yer alan ve ilk etabının yapımı kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte dünyanın gıpta ile baktığı 3. Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim’de hizmete açıldı. Erdoğan hizmete açılan havalimanının isminin İstanbul Havalimanı olduğunu da tüm dünyaya duyurdu.

Adalar İstanbul Havalimanı HAVAİST otobüs hattı ve durakları

HAVAİST'in Adalar'dan İstanbul Havalimanı'na direk olarak ulaşım hizmeti bulunmamakta. HAVAİST ile Adalar'dan İstanbul Havalimanı'na gitmek isteyen yolcular HAVAİST'in Anadaolu Yakası'nda Kavacık Köprüsü, Ümraniye- Tepeüstü ve Kozyatağı-Metro duraklarını kullanabilirler.

Adalar'dan İstanbul Havalimanı'na nasıl giderim?

Adalar'dan İstanbul Havalimanı'na en yakın Havist otobüsü, Kadıköy ilçesindeki hat. Kadıköy, İstanbul Havalimanı'na en uzak ilçelerden birisi. 64 km hat uzunluğu olan ilçe de 20 dakikada bir Havist otobüsü kalkacak. Toplam da 11 Havist otobüsü hizmet verecek. Sefer fiyatı ise 25 TL. Bu yolculuğu taksiyle gitmek istediğinizde ödeyeceğiniz tutar yaklaşık 165 TL.

Adalar'dan İstanbul Havalimanı'na gitmek isteyen yolcular Şehir Hattı Vapurunun şu hatlarıyla Bostancı'ya geçerek HAVAİST'in Anadaolu Yakası'ndaki Kavacık Köprüsü, Ümraniye- Tepeüstü ve Kozyatağı-Metro duraklarına ulaşabilirler;