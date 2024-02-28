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Gündem Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e Fetö’ye yardım suçundan 5 yıl hapis cezası
Gündem

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e Fetö’ye yardım suçundan 5 yıl hapis cezası

Yeniakit Publisher
2024-02-28 13:40:00 - 2024-02-28 13:42:51

Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilciliğini yaptığı dönemde "FETÖ'ye yardım" suçundan hakkında verilen "düşme" kararının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılanan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki davada karar çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Erdem Gül ve avukatları katıldı.

Beyanda bulunan Erdem Gül, mütalaaya karşı bir şey söylemeyeceğini ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Çünkü gazetecilik suç değildir." dedi.

Karar verileceği hatırlatılarak son sözü de sorulan Gül, beraat talebinde bulundu.
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Mahkeme heyeti, sanık Gül'ü "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan sanık Gül, "Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Dolayısıyla bu ceza direkt habere cezadır." ifadelerini kullandı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada Cumhuriyet gazetesinin eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan beraat eden Gül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan ise dosyası ayrılmıştı.

Yargıtay, 9 Mart 2018'de yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Can Dündar'ın da sanık olarak yer aldığı dosyalara ilişkin yapılan yeniden yargılamada Erdem Gül'ün dosyası 7 Mayıs 2018'de ayrılmıştı.

Mahkeme heyeti, 16 Temmuz 2018'de "casusluk" suçundan beraat hükmü kurduğu Gül hakkında, 15 Mayıs 2019'da da "örgüte yardım" suçundan "düşme" kararı vermişti. Yargıtayın yeniden bozma kararı verdiği dosya, tekrar mahkemesine gönderilmişti.

Davaya yeniden bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Eylül 2023'te milletvekili seçilerek dokunulmazlık hakkı elde eden sanık Enis Berberoğlu hakkındaki yargılamanın durmasına, Erdem Gül'ün dosyasının ise ayrılmasına yönelik karar almıştı.

Erdem Gül, 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den aday olduğu Adalar'da belediye başkanlığı seçimini kazanmış ve belediye başkanlığı yapmaya başlamıştı.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada mahkeme, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkındaki davanın düşürülmesine, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında da ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada mahkeme, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkındaki davanın düşürülmesine, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında da ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Aktüel

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada mahkeme, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkındaki davanın düşürülmesine, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında da ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

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