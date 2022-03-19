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Spor Acun'un takımı Hull City'de hayal kırıklığı
Spor

Acun'un takımı Hull City'de hayal kırıklığı

İngiltere Championship'in 38. haftasında Hull City, sahasında Luton Town'a 3-1'lik skorla yenildi. Takımdaki kötü gidiş taraftarın büyük tepkisine neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 21:48:00 -
Acun'un takımı Hull City'de hayal kırıklığı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 30. haftasında Luton Town ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Luton Town 3-1 kazandı.

Hull City'nin tek golü son dakikada geldi

Luton Town'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Elijah Adebayo, 56. dakikada Harry Cornick ve 72. dakikada James Bree kaydetti. Hull City'nin tek golü ise 90. dakikada Tom Eaves'ten geldi. Alınan bu sonucun ardından Luton Town, ligde puanını 63'e yükseltti. Hull City ise 41 puanda kaldı.

Şota'ya tepki var

Hull City'i aldıktan sonra Acun Ilıcalı tarafından göreve getirilen Şota Arveladze, İngiliz ekibiyle 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Luton Town maçı sonrası Hull City taraftarı takımın sahadaki kötü ve istikrarsız oyununa isyan etti.

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