Acun'un Survivor'ında skandallar bitmiyor! Rezalet ki ne rezalet

Acun Ilıcalı'nın Türk toplumunun ahlaki yapısını ifsad etmek için yayınladığı Survivor'daki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Survivor All Star'dan finale bir gün kala elenen, yarışmanın üçüncüsü Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melisa Karacakaya, abisi elendikten sonra şampiyon olan Nisa Bölükbaşı hakkında kriz çıkaran göndermelerde bulundu.

''Keşke abim de yatsaydı''

Melisa Karacakaya açıklamasında, "Üzüldüğüm tek şey keşke abim bu kadar emek vermeseydi o da yatsaydı. Oy atan destek olan herkesten Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi. Melisa Karacakaya'nın isim vermeden Nisa Bölükbaşı'na gönderme yapması gözlerden kaçmadı.

Daha önce de Batuhan Karacakaya'nın annesi, Acun Ilıcalı hakkında söyledikleriyle gündeme gelmişti.