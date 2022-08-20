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Spor Acun Ilıcalı'yı fena üzdüler! Tam 5 gol birden...
Spor

Acun Ilıcalı'yı fena üzdüler! Tam 5 gol birden...

İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, West Bromwich Albion'a deplasmanda 5-2 yenildi. Hull City, bu sezon ilk kez yenildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 19:26:00 -
Acun Ilıcalı'yı fena üzdüler! Tam 5 gol birden...

İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, West Bromwich Albion'a deplasmanda 5-2 yenildi. Hull City, bu sezon ilk kez yenildi.

Hull City, West Bromwich Albion deplasmanında bu sezon ilk kez yenildi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve Shota Arveladze'nin çalıştırdığı Hull City'de, milli futbolcu Ozan Tufan maçın 21. dakikasında sakatlanarak oyun dışı kaldı.

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37. dakikada Callum Elder'in kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 48'de Swift, 55'te Furlong ve 70'de Ahearne-Grant'ın golüyle WBA 4-0'ı buldu.

77'de Hull City'nin bu sezonki en golcü ismi Oscar Estupinan, skoru 4-1 yaptı.

85'te Dara Joseph O'Shea skoru 5-1'e getiren golü kaydetti. Maçta son sözü Oscar Estupinan söyledi ve WBA sahadan 5-2 galip ayrıldı. Eski Denizlisporlu Kolombiyalı Espunian, Championship'te 5. hafta sonunda dördüncü gole ulaştı.

Maçı West Bromwich Albion 5-2 kazanırken; bu sezon ikinci galibiyetini elde etti ve puanını altıya çıkardı.

Bu sezon ilk kez sahadan yenilgiyle ayrılan Hull City ise 8 puanda kaldı.

 

 

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