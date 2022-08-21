Acun Ilıcalı'ya darbe üstüne darbe!

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'ın geçirdiği sakatlığı nedeniyle üç ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi

Hull City'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh 1-1 sona eren Burnley maçında sakatlanmıştı.

Üç ay sahalardan ayrı kalacak

Hull Live'ın haberine göre Allahyar Sayyadmanesh, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı Allahyar transfer olduğunda onu yeni Salah olarak basına tanıtmış ve çok umutlu olduğundan söz etmişti. İngiltere Championship'in 5. haftasında West Bromwich karşısında 5-2'lik skorla mağlup olan Hull City'de Ozan Tufan da sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

ILICALI NE DEMİŞTİ Acun Ilıcalı, futbolcunun takımına transferi sonrası, "Allahyar, bizim mücevherimiz. Çok yetenekli bir futbolcu ve gelişiyor. Daha önce de söylediğim gibi Allahyar, yeni Muhammed Salah olabilir. Şu an için söylemiyorum, gelecekte olabilir" demişti.

Ozan Tufan sakatlandı

West Bromwich maçında ilk yenilgisini alan Hull City 8 puanda kaldı. Bu sezon çıktığı 5 maçta 2 gole imza atarak başarılı maçlar çıkaran Ozan Tufan'ın ne kadar sahalardan uzak kalacağı ise yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.



