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Spor Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City dağıldı
Spor

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City dağıldı

İngiltere Championship'in 31. haftasında Hull City, sahasında Fulham'a 1-0'lık skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 00:16:00 -
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City dağıldı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de kötü gidiş durdurulamıyor. İngiltere Championship'in 31. haftasında Fulham'ı konuk eden Hull karşılaşmada 1-0 mağlubiyetle ayrıldı ve galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Hull City galibiyeti unuttu

Fulham'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti. Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan Hull, 32 puanda kalırken lig lideri Fulham puanını 64'e yükseltti.

"Maçı kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum"

Hull City teknik direktörü Şota Arveladze yönetiminde 4 maça çıkan Hull City, 1 galibiyet ve 3 yenilgi aldı. Deneyimli hoca karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Ligdeki en güçlü takıma karşı alınan sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradım. Maçı kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum." dedi.

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