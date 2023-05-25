Acun Ilıcalı yine yaptı yapacağını! Dev anlaşma...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, kulüp taraftarları adına heyecan verici bir anlaşmaya hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, önemli bir hamle için çalışmalarını sürdürüyordu. Championship ekibi, Avrupa'nın önemli ekiplerinden biriyle işbirliği anlaşması için temaslarda bulunuyordu.

Hull Live, Acun Ilıcalı'nın takımının özellikle Serie A'dan bir büyük takımla işbirliği yapmasının beklendiğini ve bu süreçte Juventus da dahil olmak üzere bazı takımlarla görüşmeler yapıldığını belirtti. İngiliz ekibinin bu doğrultuda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamaya hazırlanan Roma ile anlaşma sağladığı ifade ediliyor. Vatan'a göre;

Hull City'de başkan yardımcılığı görevini yürüten Tan Kesler'in işbirliği anlaşması adına hafta sonu Roma'da bulunduğu belirtildi. Kesler, 22 Mayıs Pazartesi günü Roma Olimpiyat Stadı'nda 2-2'lik eşitlikle sona eren Salernitana maçı sonrası İtalyan ekibinin sportif direktörü Tiago Pinto ile bir araya geldi.

İki taraf arasında bir protokol konusunda anlaşmaya varıldı. Hull Live'a göre her iki takım, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin en iyi şekilde sağlanması adına uygulamalarını paylaşacak ve yönetim kurulları düzeyinde de birlikte çalışmalar yürütülecek.

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Anlaşma kapsamında Hull City'nin Roma'nın genç yeteneklerine kadroda yer verme şansı da bulunuyor. Serie A ve Championship arasında bir bağın bu anlaşma ile sağlanabileceği aktarılıyor.

İki kulüp arasında gelişen ilişkiler kapsamında yaz aylarında bir dostluk maçı da oynanması planlanıyor. Jose Mourinho yönetimindeki Roma'nın yaz aylarında gerçekleştireceği Asya turu nedeniyle henüz hazırlık maçı konusunda netleşmiş bir durum yok.

Hull Live, Hull City'nin de yaz ayları için programının henüz netleşmediğini belirtiyor. Fakat Temmuz ayınn başında Liam Rosenior ve takımın 21 yaş altı oyuncularının İstanbul'a gelecekleri, Fenerbahçe'nin Dereağzı Tesisleri'nde 10 günlük kamp yapacakları ifade ediliyor.