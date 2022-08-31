Acun Ilıcalı resmen açıkladı! Pazar günü sahada...

Acun Ilıcalı İngiliz ekibi Hull City'i satın almasının ardından Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh isimleri ile el sıkışarak Sarı-Lacivertli ekipten 2 oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe ile temaslarını sürdüren Ilıcalı, üçüncü transferini de resmen açıkladı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Fenerbahçeli ismi kadrolarına kattığını söylerken "Pazar günü sahada olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda Jesus ile şampiyonluk hedefine kilitlenen Fenerbahçe'de transfer gündemi oldukça sıcak şu ana kadar yaptığı Joao Pedro, Luan Peres, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King, Bruma, Tiago Çukur, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve İrfan Can Eğribayat transferleriyle adından söz ettiren Sarı-Lacivertliler'de ayrılan isimler de oldukça dikkat çekiyor. Kim Min-Jae, Tiago Çukur, Mesut Özil, Jose Sosa gibi birçok önemli isme de veda eden Sarı-Lacivertliler'de bir ayrılık daha gündemde.

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen isimlerin başında gelen Yunan yıldız Pelkas'ın ismi son günlerde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City ile anılırken, teknik direktör Şota 3-2 kazanılan Coventry maçının ardından yaptığı açıklamada "72 saat içinde aramıza katılacak oyuncular var. Bu isimlerden biri Dimitris Pelkas. Evet, Pelkas'ı bekliyorum ama diğer transfer için bir şey söyleyemem. Ancak kanatlarda ve forvette forma giyebilecek biri olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı da konuyla alakalı yaptığı açıklamada oldukça dikkat çeken ifadeler kullanırken, transferi de resmen açıklamış oldu. Ilıcalı yaptığı açıklamada "Son transferleri yapmak için hala 24 saat çalışıyoruz. Dimitrios Pelkas, bu geceki (salı) Queens Park Rangers maçında benimle birlikte olacak. Pazar günkü Sheffield United maçında oynamasını bekliyorum. Bir transfer hedefimiz daha var. Taraftarlarımıza son sürprizimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"AYNI FİKİRDEYİM"

Taraftarların Hull City için, "En iyi transfer dönemi" sözlerine de değinen Acun Ilıcalı, "Bunu okudum ve aynı fikirde olduğumu söylemeliyim. Bunu hissettikleri için mutluyum" derken, kadroya kattıkları isimlerin hepsinin hedefleri olduğunu ve bu oyuncuları izlediklerini belirtti.

Acun Ilıcalı ve kurmayları transfer çalışmalarında ağırlığı Türkiye'ye verdi. Championship ekibi Allahyar Sayyadmanesh, Doğukan Sinik, Ozan Tufan, Jean Michael Seri, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh, Tobias Figueiredo, Cyrus Christie, Thimothee Lo-Tutala, Ryan Woods ve Salah-Eddine Oulad M'Hand'ı kadrosuna kattı. Hull City'nin yaptığı transferlerde 6 oyuncunun daha önce Türkiye'de forma giymiş olması dikkat çekerken, Pelkas'ın da Hull City'ye gitmesinin ardından bu sayı 7'ye yükseldi.