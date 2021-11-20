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Gündem Acun Ilıcalı, o sektöre de mi giriyor?
Gündem

Acun Ilıcalı, o sektöre de mi giriyor?

Yurtdışından ithal ettiği yarışma konseptlerini Türkiye'de uygulayarak kendi televizyon kanalında toplumun ahlaki yapısını bozan programlar yapan Acun Ilıcalı'nın, Hürriyet gazetesini alacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 13:52:00 -
Acun Ilıcalı, o sektöre de mi giriyor?

 

Hürriyet gazetesinde son dönemde artan Acun Ilıcalı etkisi, "Acun yoksa Hürriyet'i de mi alacak" sorusunu gündeme getirdi. Bugünkü Hürriyet'te, TV8’de yayınlanan Masterchef'in jürisi Somer Sivrioğlu’nun yanı sıra, Kırmızı Oda dizisinin senaristi, yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun da yazar olarak yer alması dikkat çekti. Her iki ismin yazısını da anonsla duyuran Hürriyet'in internet sayfasından ise “Acun Ilıcalı'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması” haberinin manşetten verilmesi kafalardaki soru işaretlerinin daha da artmasına sebep oldu. Yurtdışından ithal ettiği yarışma konseptlerini Türkiye'de uygulayarak kendi televizyon kanalında toplumun ahlaki yapısını bozan programlar yapan Acun’un basılı medyada da aynı kepazelikleri sergilemesinden endişe ediliyor.

 

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