Acun'un MasterChef'inde Gamze-Nur Uçar kavgası!

MasterChef yarışmasına, programın en tartışmalı ismi Fatma Nur Uçar veda etti. MasterChef Fatma Nur, Barış ile herhangi bir ilişkisi olmadığını söyledi. Yarışmacı ayrıca Gamze hakkında da şoke eden sözler söyledi. MasterChef Fatma Nur, Gamze'nin günlüğünü de okuduğunu itiraf edince sosyal medyada olay oldu.

MasterChef'in yarışmacıları arasında öne çıkan ve geçtiğimiz hafta elenen Fatma Nur Uçar, elendikten sonra açtığı Instagram canlı yayınında soruları cevapladı. Konuşan Mikrofon isimli YouTube hesabında açıklama yapan tartışmalı isim olay sözler söyledi.

Yarışmanın tek tesettürlü yarışmacısı olan Gamze ve Fatma Nur arasında yaşanan gerginlik canlı yayında sorulduğunda, "Gerçekten çok gergin bir ortam orası" diyen MasterChef Fatma Nur, "Bana şu an cevap veremeyecek birinin arkasından konuşmak, bana göre değil ama Gamze oradan çıkınca onunla canlı yayın açıp, ağzıma gelen her şeyi tek tek sayacağım" tehdidinde bulundu.

Yarışmacı konuşmasının devamında ise "Yedeklerle birlikte 23 kişiydik ve ben ne hayatımda ne de programda Gamze kadar sinsi bir insan tanımadım. Herkesin arkasından konuşuyor, kulis yapıyordu. 'Yılan Gamze' yazıp duruyorsunuz evet katılıyorum. Ben Gamze'nin tuttuğu günlüğü okudum ve ben dahil tüm yarışmacılar hakkında o kadar kötü şeyler yazmıştı ki..

Tartışmanın reyting amaçlı ve danışıklı olup olmadığı konusunda ise, izleyiciler kararsız kaldı.