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Gündem Acun Ilıcalı çileden çıktı! Biraz yavaş ol koçum
Gündem

Acun Ilıcalı çileden çıktı! Biraz yavaş ol koçum

Türk toplumunun ahlaki yapısını ifsad eden ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programının yorumcusu Furkan Dede, Ogeday'ın sakatlığının gerçek olmadığını ima etmesi üzerine Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 13:44:20 - 2022-06-13 13:44:19
Acun Ilıcalı çileden çıktı! Biraz yavaş ol koçum

Türk toplumunun ahlaki yapısını ifsad eden ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programının yorumcusu Furkan Dede, Ogeday'ın sakatlığının gerçek olmadığını ima etmesi üzerine Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı. Dede'nin iddialarına sinirlenerek canlı yayına bağlanan Ilıcalı, "Soru işaretin varsa Dominik'i arayın, doktorla konuşun. Senin samimiyetinle ilgili soru işaretim var. Kardeşim sen adamın sakatlığını sorgulama! Bu son derece yanlış" diyerek kızdı.

Paylaşımı dikkat çekmişti

Furkan Dede, 4 Haziran'da da Twitter hesabından yaptığı "Bugün Survivor'da birçok maçın bilerek kaybedildiğine yemin edebilirim ama ispatlayamam" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

 

 

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