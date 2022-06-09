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Spor Acun, Fenerbahçe'yi fonluyor!..
Spor

Acun, Fenerbahçe'yi fonluyor!..

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye toplam 7.5 milyon euro ödeyecek. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin bu iki oyuncuyu çok istediği ve transferde artık sona gelindiği aktarıldı. Bu haberin sosyal medyada duyulmasının ardından ortalık alev aldı. Ozan Tufan'ın çok yakın bir zamanda İngiltere'ye giderek yeni takımına imza atacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 11:35:00 -
Acun, Fenerbahçe'yi fonluyor!..

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye toplam 7.5 milyon euro ödeyecek. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin bu iki oyuncuyu çok istediği ve transferde artık sona gelindiği aktarıldı. Bu haberin sosyal medyada duyulmasının ardından ortalık alev aldı. Ozan Tufan'ın çok yakın bir zamanda İngiltere'ye giderek yeni takımına imza atacağı öğrenildi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City, şampiyonluk hedefiyle başlayacağı sezon öncesi orta saha transferlerinde son aşamaya geldi. Kulübü satın aldığı günden beri rotasını Türkiye'den ayırmayan ve Türk oyuncularla sürekli bağlantı kuran Ilıcalı'nın yeni hamlesi Ozan Tufan...

FENERBAHÇE'YE 7.5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Hull'un Allahyar için 2.5 milyon euro, Ozan Tufan için 5 milyon euro bonservis bedelini Fenerbahçe'ye ödeyeceği belirtildi. Ayrıca, Ozan Tufan'ın 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı da vurgulandı.

SERI'YE DE TEKLİF GİTTİ
Hull'un Adama Traore ve Ozan Tufan dışında Fulham ile sözleşmesi sona eren eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'ye de teklif yaptığı yazıldı.

Jean Michael Seri'nin geçen sezon Championship'te oynadığı performans etkilenen Hull Cityli yetkililerin, transfer tekliflerini ilettiği kaydedildi.

 

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