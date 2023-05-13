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Dünya 'Açlık tarikatı' dehşeti! Ölü sayısı 200'ü aştı
Dünya

'Açlık tarikatı' dehşeti! Ölü sayısı 200'ü aştı

Yeniakit Publisher
2023-05-13 23:24:00 -
'Açlık tarikatı' dehşeti! Ölü sayısı 200'ü aştı

Kenya'da tuttukları ölüm orucu nedeniyle öldüğü tespit edilen kişilerin sayısı 201'e yükseldi.

Kenya'da müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan "açlık tarikatı" soruşturmasında toplu mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaşıldı. Kıyı Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, tarikat lideri Paul Mackenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada yeni cansız bedenlere ulaşıldığını ve ceset sayısının 201'e yükseldiğini açıkladı.

610 kişi kayıp

Onyancha, gözaltına alınanların sayısının 26'ya yükseldiği bilgisini paylaştı. Tarikatın olduğu Malindi kasabasında halen 610 kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Organları çıkarılmış

Öte yandan organ ticareti şüphesinin Kenya basınında sıkça yer alması sonrası yapılan incelemelerde, bazı kişilerin organlarının çıkarılmış olduğu anlaşılmıştı. Otopsilerde bazı çocukların da havasızlıktan öldüğü tespit edilmişti.

Soruşturma komisyonu kuruldu

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti. Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti. Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmış ve "açlık tarikatı" ile ilgili soruşturma komisyonu kurulmuştu.
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