Açlık grevi öncesi Tanju Özcan’a son çağrı!

Oğuzhan Gültekin

CHP’li Bolu Belediyesi tarafından uygulanan mobbing ve baskılarla işten çıkarılan, istifa ettirilen işçilerin eylemleri 99 gündür devam ediyor. Kurban Bayramı’ndan sonra açlık grevine gitme kararı alan işçiler, bayram öncesi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a son bir çağrıda bulunacak. Bu çağrıdan sonra da işçiler, CHP yönetimi tarafından mağduriyetlerinin giderilmemesi halinde Kurban Bayramı’ndan sonra açlık grevine gidileceğini ifade ettiler. Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş, “Kurban Bayramı sonrası işten çıkarılan kardeşlerimiz açlık grevine gidecekler” dedi. Tanju Özcan tarafından işçilere yönelik ‘Gelin üç ay süreyle işlerinizde çalışın’ açıklaması yapıldığını belirten Karataş, “Bolu Belediye Başkanı’nın çağrısı sendikamıza ve arkadaşlarımıza güven vermiyor. Ama arkadaşlarımız Tanju Özcan’ın bu teklifini kabul etmediler” ifadelerini kullandı.