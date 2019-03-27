Acıpayam'da deprem mi oldu son dakika Denizli deprem kaç şiddetinde Daha önce de deprem olan ilçesinde son dakika deprem mi oldu? Acıpayam'da sarsıntı hisseden vatandaşlar merak ediyor. Acıpayam son dakika deprem kaç şiddetinde?

Daha önce de deprem olan ilçesinde son dakika deprem mi oldu? Acıpayam'da sarsıntı hisseden vatandaşlar merak ediyor. Acıpayam son dakika deprem kaç şiddetinde? Son dakika Acıpayam'da deprem



Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, saat 14.27'deik depremin derinliğinin 7 kilometre olduğunu duyurdu.

20 Mart'ta Acıpayam merkezli 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremden sonra bölgede çok sayıda artçı sarsıntı gerçekleşti. Son depremler

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