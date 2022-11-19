Açım deyip dilendi, üzerinden çıkan paranın miktarı şok etti!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aç olduğunu söyleyerek insanlardan para isteyen dilencinin üzerinde 1205 lira para bulundu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aç olduğunu söyleyerek insanlardan para isteyen dilencinin üzerinde 1205 lira para bulundu.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte aç olduğunu öne sürerek vatandaşları kandırdığı öne sürülen İ.K'yi (46) takibe aldı.
Yakalanan dilencinin üzerinde arama yapan ekipler, İ.K'nin haksız kazançtan elde ettiği 1205 lira ele geçirdi.
Paralara el konuldu, dilenci hakkında yasal işlem başlatıldı.