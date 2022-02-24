Acılı Türk baba: Bu Rus şeytanlardan Allah bizi saklasın
Rus ordusu Ukrayna içlerine doğru ilerlerken, Herson şehrinde Kırım Tatar Türkleri de Rus zulmü nedeniyle zor zamanlar geçiriyor. 17 yaşındaki bir Kırım Tatar genci şehit oldu.
Ukrayna ve Rusya arasındaki krizi tırmandıran Batı, Rusya saldırınca sadece ekonomik yaptırım uygulayacaklarını söyleyip kenara çekildi. Olan Ukrayna ve Kırım Tatar Türklerine oldu. Masum sivil halk büyük acılar çekiyor.
"Bu (Rus) şeytanlardan Allah bizi saklasın"
Ukrayna'nın Herson şehri Geniçesk (Cenişke) kasabası Semihatka köyünde Rus saldırısının ilk kurbanı 17 yaşındaki bir Kırım Tatar genç oldu. Gencin acılı babası, "Ben Tatarca konuşurum, Ruslara diyecek bir şeyim yok! Bu (Rus) şeytanlardan Allah bizi saklasın!" dedi.