Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler 11 Temmuz 2021’de DGS’ye girdi. 11 Ağustos’ta sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri başladı. DGS tercihleri ise 7 Eylül 2021’de tamamlandı. Peki, DGS puanıyla açıköğretime nasıl kayıt yaptırılır?

Açıköğretim DGS kayıt nasıl yapılır?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne dikey geçiş yapmak isteyenlerin DGS’ye girmeleri gerekiyor.

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programı mezunlarından lisans öğrenimine devam etmek isteyenler dikey geçişle kayıt yaptırabilmektedirler.

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunlarının, örgün ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesi önlisans programları son sınıf öğrencileri ve mezunları, 2021-2022 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapmak istiyorlarsa 2021 Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek zorundadırlar.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı başvuruları elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Adaylar, 2021-DGS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Adayların DGS kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2021-22 online başvuru ve kayıt tarihi 27 Eylül-1 Ekim olarak belirtildi. Adaylar başvurularını aoskayit.anadolu.edu.tr​ web sitesi üzerinden yapabilecek.

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Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

* Dikey Geçiş İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, 2021-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.