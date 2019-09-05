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Açıklamalar peş peşe geliyor! Volkswagen Türkiye kararını verdi

Reuters'a bilgi veren üç Türk yetkiliye göre Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW) Türkiye 1 milyar Euro tutarında fabrika yatırımı neredeyse kesin.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:52
Açıklamalar peş peşe geliyor! Volkswagen Türkiye kararını verdi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW) yeni fabrika yatırımı için Türkiye ile anlaşmaya  giderek yaklaştığı ileri sürüldü. Reuters'a bilgi veren üç Türk yetkili VW'nin Türkiye 1 milyar Euro tutarında fabrika yatırımının neredeyse kesin
olduğunu belirtti. Reuters geçen hafta VW'nin yatırıma karar vermek için Ankara ile taşıt araçlarından alınan vergiler hakkında görüşmeler yürüttüğünü yazmıştı.

'MUTABAKAT SAĞLANDI'

Yatırım müzakereleri hakkında bilgi sahibi bir Türk yetkili,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta VW'den üst düzey bir yönetici ile yaptığı görüşmede sorunların büyük bölümünün üstesinden geldiğini belirtti. VW'den bir yetkili ise Erdoğan'ın bu hafta CEO Herbert Diess ile görüştüğünü ifade etti. Türk yetkili, "Daha önce bazı küçük pürüzler vardı. Satılacak araçlardaki vergi düzenlemeleri gibi. Görüşmede neredeyse tamamıyla mutabakat sağlandı. Son dakika sorunu çıkmazsa yatırım Türkiye'ye yapılacak" dedi.

'FABRİKANIN MANİSA'DA KURULMASI BEKLENİYOR'

Volkswagen'den bir kaynak ise çoğu vergiler ile ilgili netleştirilmesi gereken ufak pürüzler kaldığını ifade etti.

Kaynak, nihai anlaşmanın birkaç hafta içinde ulaşılacağını tahmin ettiğini ve fabrikanın Manisa'da kurulmasının beklendiğini belirtti. İkinci bir Türk kaynak ise, "Artık yatırım Türkiye'ye yapılacak diye bakmakta sıkıntı yok. Son rötuşlar yapıldıktan
sonra kısa sürede bu karar açıklanır" dedi.

Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan'ı da değerlendiren VW henüz nihai yatırım kararını açıklamadı. Ancak kaynaklar VW'nin Türkiye'de fabrikaya pozitif baktığını belirtmişti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:52
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