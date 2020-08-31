Açıklama geldi! Parasını ödeyenler geri alacak

Cumhurbaşkanı Kararıyla üniversitelerin de dahil olduğu çok sayıda eğitim öğretim kurumunun KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Karar sonrası "parasını önceden ödeyen veliler indirimden faydalanabilecek mi?" sorusu akıllara geldi. Konuyla ilgili velilerin beklediği açıklama Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'ndan geldi.

"Tüm veliler yararlanacak"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Konuya ilişkin en çok sorulan soruya cevap verdi. Ağaoğlu, erken kayıt esnasında önceden ödenen ücretlere KDV indirimi yansıtılıp yansıtılmayacağına ilişkin soruyu "Bu vergi indiriminden tüm veliler yararlanacaktır" şeklinde cevapladı. Kayıt esnasında yapılan ödemelerin avans ödemesi olduğunu belirten Ağaoğlu, "Fatura düzenlendiğinde KDV tahakkuk ettirilir. KDV indiğinden, okul; veliden aldığı ve fatura kesiminin ertesinde devlete yatıracağı yüzde 8’lik verginin yüzde 7’sini veliye iade etmelidir." dedi.



Ağaoğlu, örnek bir hesaplama ile 54000 TL'lik bir okulun vergi iadesiyle 3 bin 500 TL'yi geri ödemesi gerektiğini söyledi.