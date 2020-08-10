Lise tercihleri 20-29 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Tercih sonuçları 10 Ağustos’ta ilan edildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte bazı öğrenciler tercihlerine yerleştirilemediklerini öğrendi. Söz konusu öğrenciler için 1. Nakil ve tercih dönemi başladı. Peki, açık liseye yerleşen öğrenci örgün eğitime dönebilir mi?

Açık liseden örgün eğitime geçilir mi 2020 | Açık liseden normal liseye geçilir mi?

Lise ek tercih döneminde bir okula yerleştirilemeyen öğrenciler eğitimlerine açık lisede devam ediyor. Pek çok kişi açık liseye kayıt olmaları durumunda örgün eğitime dönüp dönmeyeceklerini araştırıyor. Açık liseden örgün eğitime geçmenin bazı şartları var. Öncelikle öğrencinin 18 yaşının geçmemiş olması gerekiyor. İkincisi ise açık lisede aldığı puanlarla ilgili.

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