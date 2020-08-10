  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Açık liseden örgün eğitime geçilir mi 2020 | Açık liseden normal liseye geçilir mi?

Açık liseden örgün eğitime geçme şartları | Lise tercih sonuçları açıklandı. Tercihler sonunda bazı öğrenciler okullara yerleştirilemedi. Herhangi bir liseye yerleştirilmeyenler ek tercih döneminden yararlanacak. Ek tercihlerin ardından öğrenci hiçbir okula yerleşemezse eğitimin açık liseden sürdürmek zorunda. Bu sebeple birçok öğrenci ve veli açık liseye yerleşen öğrencinin örgün eğitime geçmesinin mümkün olup olmadığını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 18:47:00 -
Açık liseden örgün eğitime geçilir mi 2020 | Açık liseden normal liseye geçilir mi?

Lise tercihleri 20-29 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Tercih sonuçları 10 Ağustos’ta ilan edildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte bazı öğrenciler tercihlerine yerleştirilemediklerini öğrendi. Söz konusu öğrenciler için 1. Nakil ve tercih dönemi başladı. Peki, açık liseye yerleşen öğrenci örgün eğitime dönebilir mi?

Açık liseden örgün eğitime geçilir mi 2020 | Açık liseden normal liseye geçilir mi?

Lise ek tercih döneminde bir okula yerleştirilemeyen öğrenciler eğitimlerine açık lisede devam ediyor. Pek çok kişi açık liseye kayıt olmaları durumunda örgün eğitime dönüp dönmeyeceklerini araştırıyor. Açık liseden örgün eğitime geçmenin bazı şartları var. Öncelikle öğrencinin 18 yaşının geçmemiş olması gerekiyor. İkincisi ise açık lisede aldığı puanlarla ilgili.

AÇIK LİSEDEN ÖRGÜN EĞİTİME GEÇME KONUSUNDAKİ AYRINTILARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Hiçbir liseye yerleşemeyenler ne yapacak?
Hiçbir liseye yerleşemeyenler ne yapacak?

Eğitim

Hiçbir liseye yerleşemeyenler ne yapacak?

Lise kayıtları ne zaman 2020
Lise kayıtları ne zaman 2020

Eğitim

Lise kayıtları ne zaman 2020

Lise boş kontenjanlar nasıl öğrenilir 2020
Lise boş kontenjanlar nasıl öğrenilir 2020

Eğitim

Lise boş kontenjanlar nasıl öğrenilir 2020

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbeci Sisi'ye büyük şok! Hukuksuz anlaşma Mısır'ı fena karıştırdı
Dünya

Darbeci Sisi'ye büyük şok! Hukuksuz anlaşma Mısır'ı fena karıştırdı

Kahire ve Atina arasında Türkiye'ye karşı imzalanan hukuksuz anlaşma Mısır'da infiale yol açtı. Yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalifler, Yun..
Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan
Siyaset

Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın parti içinde ihtilaf oluşturarak 81 il kadın kolları başkanının yazarımız Abdurrah..
Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP'li isim canlı yayında duyurdu! Muharrem İnce ile ilgili bomba iddia
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP'li isim canlı yayında duyurdu! Muharrem İnce ile ilgili bomba iddia

Murat Karayalçın, yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karayalçın "Muharrem Bey 'be..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı