Açık lise AÖL kayıt

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) okuyan binlerce öğrenci 2020-2021 eğit öğretim yılı dönemi için AÖL kayıt yenileme tarihlerinin ne zaman başlayacağını merak etmeye devam ediyor. AÖL açık lise kayıtları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılıp yapılmadığını araştıran açık lise öğrencisi AÖL ilk kayıt ve yeni kayıt tarihleri arayışına hız verdi. Peki 2020 MEB AÖL kayıt yenileme ne zaman?

MEB açık liseye ilk defa kayıt yaptıracakları nasıl bir süreç bekliyor? AÖL’ye ilk kayıt yaptıracak öğrenciyi iki kısma ayırabiliriz. Birinci kısım örgün okumadan direk açık liseye kayıt yaptıran öğrenci ikinci kısımda ise örgün öğretimden açık liseye geçiş yapan öğrenci.

AÖL ders seçimi nasıl yapılır?

MEB AÖL açık liseye ilk defa kayıt yaptıracak öğrenci ilk defa liseye geçtiğinden önceden vereceği lise dersleri olmadığından dolayı birinci dönem derslerini almak durumundalar. Bundan dolayı da bu öğrencilerin ders seçimi yapmalarına gerek yoktur. Sistem otomatik olarak ders seçimini yapmakta. Daha sonraki dönemlerde bu öğrencilerin ders seçimlerini kendileri yapabilirler. Örgünden açık liseye geçen öğrenciler ise örgün eğitimde geçtikleri dersler açık lise sisteminden geçmiş kabul edilir ve geçtikleri derslerin ders saatini kredi olarak alırlar. Kaldığı dersler ise muaf olarak öğrencinin karşısına çıkar. Türk dili ve edebiyatı dersinden muaf olunmadığından dolayı örgünde bu dersten kalmış olsa bile açık lisede bu dersi vermek durumunda.

AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

Açık lise kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖL 2020-2021 eğitim öğretim yılı aynen örgün eğitimde olduğu gibi 1.Dönem Yeni Kayıt İşlemleri 31 Ağustos 2020 tarihinde yapılacaktır. 18 yaşından küçük AÖL öğrencileri bir yılda 2 dönem, 18 yaşıdan gün almış olanlar ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri gerekir. MEB AÖL sınavlarına girebilmek için kayıt yenilemek suretiyle ders seçimi yapmaları gerekir.

Açık öğretim AÖL lise kayıtları nasıl yapılır?

AÖL kayıtları nereden yapılır? AÖL kayıt yaptıracak adaylar, ilgili bankaya kayıt ücretini yaptırdıktan sonra yatırılan ücrete ilişkin makbuz ilie birlikte bulundukları Halk Eğitim Merkezlerine başvurmaları gerekir. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenilemeleri Halk Eğitim Merkezlerinde yapılmakta.

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