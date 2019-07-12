Bir zamanların en sevilen kültür hizmeti Açık Hava Sineması, Başkent’te yeniden izleyiciyle buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının hayata geçirdiği proje ile her hafta cuma ve cumartesi günleri Başkentliler açık havada sinema keyfi yaşayacak.

Nostalji yolculuğu

Başkentliler farklı ilçelerde kurulacak Büyükşehir tırında yer alan dev ekranda gösterilecek filmleri izleyerek adeta nostalji yolculuğu yapacak. Türk Sinemasının unutulmaz filmleri ile Başkentlileri buluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarına da renk katacak. Başkentlilerin sanatsal ve kültürel faaliyetlerle dolu bir yaz geçirmesi için projeler hazırlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, açık hava sinemasıyla toplumsal birlikteliğe katkı sağlamayı da amaçlıyor.

Büyükşehir tırı ilçe ilçe gezecek

Açık havada gerçekleştirilecek film gösterimleri için Büyükşehir tırı Ankara’nın 16 ilçesine gidecek. Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Ayaş, Çamlıdere, Kızılcahamam, Kazan, Çubuk, Kalecik, Akyurt, Bala, Gölbaşı, Haymana, Polatlı, Elmadağ ve Pursaklar’da kurulacak mobil tırda film gösterileri saat 20.30’da başlayacak.

Yaz boyunca her hafta cuma ve cumartesi günleri Başkentlilerle buluşacak olan Açık Hava Sineması’nın ilk gösterimi; 12 Temmuz’da Nallıhan’da,13 Temmuz’da ise Beypazarı’nda gerçekleştirilecek. Ücretsiz Açık Hava Sinema gösterimleri sırasında Büyükşehir Belediyesinin, Başkentlilere sürpriz ikramları da olacak.