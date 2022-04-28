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Dünya Açık açık söyledi! Kazakistan'a Ukrayna tehdidi!
Dünya

Açık açık söyledi! Kazakistan'a Ukrayna tehdidi!

Sovyetler Birliği'nin 1945'te Nazileri mağlup ettiği gün olan 9 Mayıs, Rusya ve eski SSCB ülkelerinde Zafer Günü olarak kutlanıyor. Ancak bu yıl Kazakistan'da 9 Mayıs için askeri geçit töreni yapılmayacağı duyuruldu. Bu duruma tepki gösteren Rus Devlet medyası Sputnik Genel Yayın yönetmeni Simonyan'ın eşi ve gazeteci Tigran Keosayan, Ukrayna'yı göstererek Kazakistan'ı tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 11:15:00 - 2022-04-28 11:16:12
Açık açık söyledi! Kazakistan'a Ukrayna tehdidi!

2. Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı gün olan 9 Mayıs, yıllardır Zafer Günü olarak kutlanıyor. SSCB'nin dağılmasından sonra eski Sovyet ülkelerinin halkları da bugünü kutlamaya devam etti.


Ancak bu sene yapılacak kutlamalara Kazakistan'ın, aldığı karar damga vurdu. 7 ve 9 Mayıs'ta Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da askeri geçit töreni planlanmadığı açıklandı. Bakanlık, törenlerin neden iptal edildiğine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

 "Ukrayna'ya dikkatli bakın"

Bu gelişmenin ardından Rus devlet medyası Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın eşi, gazeteci Tigran Keosayan, Kazakistan'ı nankörlükle suçlayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Keosayan, " Ukrayna'ya dikkatli bakın" diyerek Kazakistan'ı tehdit etti.

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