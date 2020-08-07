Acıbadem Üniversitesi; 5 Fakültesi, iki Meslek Yüksekokulu, üç Enstitüsü ve farklı birçok alanda projelerin yürütüldüğü araştırma merkezleri ile öğretime devam ediyor. İstanbul Anadolu yakasında 100 bin metrekare kapalı alana sahip, LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design – Çevre ve Enerji Tasarımında Liderlik) Sertifikalı Kerem Aydınlar Kampüsü ile Acıbadem Üniversitesi, akademik ve sosyal imkanları ile farkını ortaya koyuyor.

Üniversite bünyesinde yer alan Klinik Simülasyon ve İleri Düzey Endoskopik – Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi –CASE, sahip olduğu tüm departmanlar ve teknolojik alt yapısı ile alanında dünyadaki en kapsamlı medikal eğitim merkezlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Üniversite, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2020 kapsamında tüm üniversiteler arasında genel memnuniyet sıralamasında 7. sırada, vakıf üniversiteleri arasında ise 6. sırada yer aldı. Araştırmanın yedi kategorisinde ilk 20’de olan üniversite; Akademik Destek ve İlgi, Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet, Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği başlıklarında 4. sırada yer aldı. Araştırma kapsamında Acıbadem Üniverstesi, öğrencilerini üst düzeyde (A+) memnun edebilen 11 üniversite arasında bulunuyor. Tanıtım ve Tercih Dönemi boyunca, adaylar Kerem Aydınlar Kampüsü’nü ziyaret ederek üniversitenin akademik kadrosundan bölümler hakkında bilgi edinip tercihlerle ilgili rehber öğretmenlerden danışmanlık desteği alabilirler. Ayrıca öğrenciler eşliğinde kampüs turu yapabilirler.

Rektörden mesaj

Acıbadem Üniversitesi sağlık bilimleri alanında genç ve tematik bir üniversitedir. Acıbadem Üniversitesi’nin kurulması ve gelişmesinde ivme kazandıran iki büyük güç olmuştur; ilki, Acıbadem Sağlık Grubu’nda nitelikli sağlık hizmeti sunarken kazanılan deneyimin ve oluşan bilgi birikiminin gelecek nesillere aktarılma arzusudur. İkincisi grup bünyesinde çalışan ülkemizin önde gelen akademisyenlerinin öğrenci yetiştirme ve araştırmalarıyla sağlık bilimlerine katkıda bulunma isteğidir. Öğrenci odaklı, araştırmayı teşvik eden, dinamik ve çağdaş eğitim programları ile sağlığın her alanına bilgili, araştırmacı, sorgulayan profesyonelleri yetiştirmek üniversitemizin başlıca hedefidir.

Prof. Dr. Ahmet Şahin

Acıbadem Üniversitesi Rektörü