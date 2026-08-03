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Ekonomi Son 12 aylık ihracat 11,2 milyar dolar Savunma sanayi uçtu
Ekonomi

Son 12 aylık ihracat 11,2 milyar dolar Savunma sanayi uçtu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Son 12 aylık ihracat 11,2 milyar dolar Savunma sanayi uçtu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak 1,12 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatına ilişkin verileri paylaştı. Sektörün ihracattaki istikrarlı yükselişini temmuz ayında da sürdürdüğünü belirten Görgün, "Savunma ve havacılık ihracatımız Temmuz 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artışla 1,12 milyar dolara ulaştı. Ocak-temmuz döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 artarak 5 milyar 787 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız ise 11,2 milyar dolar seviyesine yükseldi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mühendislik yetkinliğini, üretim kapasitesini ve küresel rekabet gücünü daha ileri taşıyarak ihracattaki istikrarlı yükselişi sürdürdüklerini vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"İhracatta büyüyen rakamlarımızın ardında savunma sanayii ekosistemimizin ortak emeği var. Bu rakamlar, Türkiye'nin mühendislik gücünün dünyadaki karşılığıdır. Bu başarıda emeği bulunan tüm şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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