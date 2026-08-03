Süt kullanılan kekler kabarır ancak o gizli kalmış bilgi ortaya çıktı: Pamuk gibi kalıyor! Hiç kimse bilmiyor

Kıvam ve Doku: Yoğurdun yoğun kıvamı, hamurun yapısını korur ve kabaran kekin sonradan çökmesini engeller. Ayrıca kekin günlerce taze ve nemli kalmasını sağlar. 2. SÜTLÜ KEK Süt kullanılan kekler de kabarır ancak yapısal olarak farklı bir sonuç verir. Daha Akışkan Hamur: Süt, yoğurda göre daha sıvı olduğu için hamuru hafifletir. Sütlü kekler daha ince gözenekli, pamuk gibi yumuşak ve hafif bir dokuya sahip olur.