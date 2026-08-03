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Süt kullanılan kekler kabarır ancak o gizli kalmış bilgi ortaya çıktı: Pamuk gibi kalıyor! Hiç kimse bilmiyor Sabah tahine iki damla limon sıkın, bu işe yarayacak: Altından daha değerli! Yemekten sonra yerseniz... 5 yıl sonra yeniden su tutmaya başlamıştı! Marmara Gölü'nde yaban hayatı denetimi Bir kere ekti haftada iki kez hasat ediyor! Hayalinin peşinden giden kadın çiftçi paraya para demiyor Güneş sistemi dışında bir ilk: Devasa uydu keşfedildi Gören dönüp bir daha baktı! İran'ın kalbinde dikkat çeken afiş 3 ilden ekipler katıldı! Hızlı tren kazası tatbikatı yapıldı Vali Yılmaz'dan TÜGVA Yaz Okulu'na anlamlı ziyaret!
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Süt kullanılan kekler kabarır ancak o gizli kalmış bilgi ortaya çıktı: Pamuk gibi kalıyor! Hiç kimse bilmiyor

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Giriş Tarihi:

Süt kullanılan kekler kabarır ancak o gizli kalmış bilgi ortaya çıktı: Pamuk gibi kalıyor! Hiç kimse bilmiyor

Süt kullanılan kekler kabarır ancak kek yaparken kullanılan her malzeme kekin lezzetinden dokusuna, kabarmasından dayanıklılığına kadar pek çok özelliğini etkiler. Herkesin ortak amacı kekin kalıptan taşacak kadar kabarması ve pamuk gibi olması. Peki, sütlü kek mi, yoğurtlu kek mi daha çok kabarır? 'Sütlü kek mi, yoğurtlu kek mi daha çok kabarır?' tartışmasına uzmanlar son noktayı koydu. ilk akla gelen bütün bildiklerinizi unutun o gizli kahraman alışkanlıklarınızı tamamen değiştirecek!

#1
Foto - Süt kullanılan kekler kabarır ancak o gizli kalmış bilgi ortaya çıktı: Pamuk gibi kalıyor! Hiç kimse bilmiyor

Mutfakta kek pişirirken hepimizin hevesle beklediği o an: Fırının kapağından içeri bakıp kekin ne kadar kabardığını görmek! Ancak bazen tüm tarif adımlarını birebir uygulasak da beklediğimiz o süngerimsi, kalıptan taşan puf puf dokuyu yakalayamayız. Peki, hatayı nerede yapıyoruz?

#2
Foto - Süt kullanılan kekler kabarır ancak o gizli kalmış bilgi ortaya çıktı: Pamuk gibi kalıyor! Hiç kimse bilmiyor

o meşhur mutfak tartışması yeniden gündemde: Keke süt mü eklemek daha çok kabartır, yoksa yoğurt mu? Pastane ustalarının ve gıda bilimcilerinin yanıtladığı bu soru, kek yapma alışkanlıklarınızı tamamen değiştirecek!

#3
Foto - Süt kullanılan kekler kabarır ancak o gizli kalmış bilgi ortaya çıktı: Pamuk gibi kalıyor! Hiç kimse bilmiyor

1. YOĞURTLU KEK. Eğer hedefiniz kocaman kabaran, asla çökmeyen ve içi nemli kalan bir kekse, kazanan kesinlikle yoğurt! Asit ve Kabartma Tozu Etkileşimi: Yoğurt doğal olarak laktik asit içerir. Kabartma tozu veya karbonat, yoğurttaki bu asitle tepkimeye girdiğinde yoğun miktarda karbondioksit gazı açığa çıkarır. Bu gaz kabarcıkları hamurun içinde genleşerek kekin adeta fırından taşacak kadar kabarmasını sağlar.

#4
Foto - Süt kullanılan kekler kabarır ancak o gizli kalmış bilgi ortaya çıktı: Pamuk gibi kalıyor! Hiç kimse bilmiyor

Kıvam ve Doku: Yoğurdun yoğun kıvamı, hamurun yapısını korur ve kabaran kekin sonradan çökmesini engeller. Ayrıca kekin günlerce taze ve nemli kalmasını sağlar. 2. SÜTLÜ KEK Süt kullanılan kekler de kabarır ancak yapısal olarak farklı bir sonuç verir. Daha Akışkan Hamur: Süt, yoğurda göre daha sıvı olduğu için hamuru hafifletir. Sütlü kekler daha ince gözenekli, pamuk gibi yumuşak ve hafif bir dokuya sahip olur.

#5
Foto - Süt kullanılan kekler kabarır ancak o gizli kalmış bilgi ortaya çıktı: Pamuk gibi kalıyor! Hiç kimse bilmiyor

Kızarma Etkisi: Sütün içindeki süt şekeri (laktoz), fırın ısısıyla karamelize olarak kekin üzerinin ve kenarlarının daha güzel, kıtır ve altın sarısı kızarmasını sağlar. Sağlıklı yağlar bakımından zengin olan tahinin kolesterol seviyelerinin dengelenmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

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