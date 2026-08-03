Süt kullanılan kekler kabarır ancak o gizli kalmış bilgi ortaya çıktı: Pamuk gibi kalıyor! Hiç kimse bilmiyor
Süt kullanılan kekler kabarır ancak kek yaparken kullanılan her malzeme kekin lezzetinden dokusuna, kabarmasından dayanıklılığına kadar pek çok özelliğini etkiler. Herkesin ortak amacı kekin kalıptan taşacak kadar kabarması ve pamuk gibi olması. Peki, sütlü kek mi, yoğurtlu kek mi daha çok kabarır? 'Sütlü kek mi, yoğurtlu kek mi daha çok kabarır?' tartışmasına uzmanlar son noktayı koydu. ilk akla gelen bütün bildiklerinizi unutun o gizli kahraman alışkanlıklarınızı tamamen değiştirecek!