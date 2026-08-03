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Gündem "Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik aşama: AK Parti muhalefeti bilgilendirecek
Gündem

"Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik aşama: AK Parti muhalefeti bilgilendirecek

Yeniakit Publisher
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"Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik aşama: AK Parti muhalefeti bilgilendirecek

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bu hafta çerçeve yasanın TBMM'ye sunulması bekleniyor. Bugün ise AK Parti'den konuyla ilgili bir adım geliyor. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa ile ilgili muhalefet partilerine bugün ön bilgilendirme yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "menzile varmak üzereyiz" sözleriyle işaret ettiği süreçte, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Çerçeve Yasa Düzenlemesi"ne ilişkin muhalefet partilerine ön bilgilendirme yapacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada "Terörsüz Türkiye" mesaisi için yoğun bir gündeme ev sahipliği yapacak. Sürecin hukuki zeminini oluşturması beklenen "Çerçeve Yasa Düzenlemesi" konusunda atılacak adımlar netleşmeye başladı.

Sürecin şeffaf ve geniş bir mutabakatla yürütülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, hazırlanan taslak düzenlemeye dair muhalefet partilerine bir sunum gerçekleştirecek.

Söz konusu bilgilendirme ile düzenlemenin içeriği ve takvimi konusunda siyasi partilerle ön görüş alışverişinde bulunulması amaçlanıyor.

Süreçte geçtiğimiz haftalarda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da aktif bir rol üstlenmişti. Kurtulmuş'un siyasi partilerin genel başkanları ve grup başkanvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda geniş tabanlı bir uzlaşının önemi vurgulanmıştı. Meclis kulislerinde, bu temasların ardından çerçeve yasa konusunda ciddi bir ilerleme sağlandığı ifade ediliyor.

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Türkiye ye gelen teröristler bu sefer iş adamları haraca bağlar.
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